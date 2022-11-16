Нагорняк: Цель сборной U-19 – занять первое место в квартете
Юношеская команда готовится к квалификации Евро-2023
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения) Сергей Нагорняк рассказал о подготовке команды к поединкам квалификационного раунда Евро-2023.
— Времени для тренировочного процесса катастрофически не хватает, но приходится исходить из нынешнего положения. 13 числа мы выехали из Киева. Потренировались два дня в польском Ряшеве. В это время к нам присоединились легионеры. Опять же времени у нас будет немного, поэтому основной акцент сделан на тактических занятиях. Во вторник мы отправимся из Польши в Стокгольм, а уже оттуда — в Норчепинг. 16 числа пройдет предигровая тренировка, а 17-го состоится сам старт в турнире.
— В нашей ситуации жаловаться не приходится?
— Именно так. На сегодняшний день такие обстоятельства. За последние три года я практически не собирал команду в таком составе. С начала пандемии Covid-19 мы провели всего две полноценные тренировки… Поэтому главным условием при выборе футболистов на этот сбор была игровая практика.
— Насколько хорошо вам удалось изучить своих ближайших соперников?
— Пока с этим есть небольшие сложности. В распоряжении есть только одна игра сборной Косово за прошлый год. Но будем исходить из ситуации таким образом, что у нас первый матч именно с этим соперником, а Кипр и Швецию будем изучать по ходу соревнований. Зато у соперников большая проблема, как учить нас (улыбается). На квалификационный турнир мы едем как темная лошадка.
— Выход в элит-раунд — минимальная задача для вашей сборной?
— Несмотря на все обстоятельства, наша цель – первое место в своем квартете. А как все сложится, посмотрим, это футбол, который часто бывает непредсказуемым, — сказал Нагорняк.
Напомним, сборная Украины U-19 сыграет против Косово (17 ноября), Кипра (20 ноября) и Швеции (23 ноября).
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