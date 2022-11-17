Вьюнник не приедет в лагерь сборной Украины U-21 из-за травмы

Нападающий "Цюриха" Богдан Вьюнник получил повреждение и не прибыл в расположение сборной Украины U-21. Теперь в распоряжении Руслана Ротаня 21 футболист.

В этом сезоне Вьюнник выполнил 1 результативную передачу в 14 матчах за швейцарский клуб.

В рамках тренировочного сбора украинская молодежка проведет два контрольных поединка - против Израиля (19 ноября) и Грузии (21 ноября). Обе встречи пройдут в Тбилиси на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium. Начало двух матчей - в 16:00 по киевскому времени.