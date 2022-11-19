Украина U21 - Израиль U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Команда 1/Автор невідомий
В следующем году молодежную сборную Украины ожидает финальная часть Евро-2023. Поединок против Израиля – один из этапов подготовки к предстоящему форуму с участием сборных U21. Отметим, что Руслан Ротань не сможет рассчитывать на самый сильный состав, ведь не все клубы УПЛ отпустили своих игроков в молодежку.
Товарищеский матч
19 ноября. Начало в 16:00
Украина U21 - Израиль U21
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