Украина U21 - Израиль U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В следующем году молодежную сборную Украины ожидает финальная часть Евро-2023. Поединок против Израиля – один из этапов подготовки к предстоящему форуму с участием сборных U21. Отметим, что Руслан Ротань не сможет рассчитывать на самый сильный состав, ведь не все клубы УПЛ отпустили своих игроков в молодежку.

Товарищеский матч

19 ноября. Начало в 16:00

Украина U21 - Израиль U21