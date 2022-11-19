Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Израиля

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня встречалась в товарищеском матче со сверстниками из Израиля в Грузии. Состав на эту игру получился экспериментальным из-за ряда причин. В частности – потому, что не все клубы УПЛ согласились отпустить своих игроков, так как чемпионат все еще продолжается.

"Сине-желтые" открыли счет уже на второй минуте благодаря голу со стандарта – Кучерявый лучше всех сориентировался у чужих ворот. Собственно и до перерыва игра прошла в полном превосходстве подопечных Ротаня.

Во втором тайме номинальные гости взяли мяч к своим ногам. Они начали создавать моменты, а украинская все больше ошибаться. В частности, на 69-й минуте за слишком грубый подкат был удален Кулаковский. А уже через две минуты Фесюн привез пенальти, который реализовал Шахар. Израильтяне до финального свистка не реализовали еще один хороший шанс и счет все-таки остался ничейным.

Поединок против молодежи Израиля был первым из двух на ноябрьском сборе команды Ротаня. На 21 ноября у “сине-желтых” запланирован еще спарринг с Грузией.

Украина (U-21) – Израиль (U-21) - 1:1 (1:0)

Голы: Кучерявый (2) – Шахар (71, с пенальти)

Украина (U-21): Фесюн, Роман (Кузик, 19), Таловеров (к), Фарина, Лях, Сапуга (Желизко, 68), Кучерявый, Михайленко, Кащук, Гончарук (Кулаковский, 68), Брагару

Тренер: Руслан Ротань

Израиль (U-21): Кеоуф, Джабер (Мадмун, 81), Меламуд, Коэн (к) (Лемкин, 65), Гандельман (Блориан, 65), Бар (Шалата, 81), Музи (Хофмейстер, 46), Мазаль (Буганим, 65), Ной Итамар (Хоури, 65), Хагаг, Шахар (Готтлиб, 81)

Тренер: Гай Лузон

Предупреждены: Гандельман (26), Коэн (51)

Удален: Кулаковский (69)