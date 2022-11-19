 Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Израиля ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Израиля
В тренде

Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Израиля

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Утратили преимущество по ходу матча

Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Израиля

УАФ/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня встречалась в товарищеском матче со сверстниками из Израиля в Грузии. Состав на эту игру получился экспериментальным из-за ряда причин. В частности – потому, что не все клубы УПЛ согласились отпустить своих игроков, так как чемпионат все еще продолжается.

"Сине-желтые" открыли счет уже на второй минуте благодаря голу со стандарта – Кучерявый лучше всех сориентировался у чужих ворот. Собственно и до перерыва игра прошла в полном превосходстве подопечных Ротаня.

Во втором тайме номинальные гости взяли мяч к своим ногам. Они начали создавать моменты, а украинская все больше ошибаться. В частности, на 69-й минуте за слишком грубый подкат был удален Кулаковский. А уже через две минуты Фесюн привез пенальти, который реализовал Шахар. Израильтяне до финального свистка не реализовали еще один хороший шанс и счет все-таки остался ничейным.

Поединок против молодежи Израиля был первым из двух на ноябрьском сборе команды Ротаня. На 21 ноября у “сине-желтых” запланирован еще спарринг с Грузией.

Украина (U-21) – Израиль (U-21) - 1:1 (1:0)

Голы: Кучерявый (2) – Шахар (71, с пенальти)

Украина (U-21): Фесюн, Роман (Кузик, 19), Таловеров (к), Фарина, Лях, Сапуга (Желизко, 68), Кучерявый, Михайленко, Кащук, Гончарук (Кулаковский, 68), Брагару

Тренер: Руслан Ротань

Израиль (U-21): Кеоуф, Джабер (Мадмун, 81), Меламуд, Коэн (к) (Лемкин, 65), Гандельман (Блориан, 65), Бар (Шалата, 81), Музи (Хофмейстер, 46), Мазаль (Буганим, 65), Ной Итамар (Хоури, 65), Хагаг, Шахар (Готтлиб, 81)

Тренер: Гай Лузон

Предупреждены: Гандельман (26), Коэн (51)

Удален: Кулаковский (69)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Израиль U-21
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде