Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Израиля
Утратили преимущество по ходу матча
УАФ/Автор невідомий
Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня встречалась в товарищеском матче со сверстниками из Израиля в Грузии. Состав на эту игру получился экспериментальным из-за ряда причин. В частности – потому, что не все клубы УПЛ согласились отпустить своих игроков, так как чемпионат все еще продолжается.
"Сине-желтые" открыли счет уже на второй минуте благодаря голу со стандарта – Кучерявый лучше всех сориентировался у чужих ворот. Собственно и до перерыва игра прошла в полном превосходстве подопечных Ротаня.
Во втором тайме номинальные гости взяли мяч к своим ногам. Они начали создавать моменты, а украинская все больше ошибаться. В частности, на 69-й минуте за слишком грубый подкат был удален Кулаковский. А уже через две минуты Фесюн привез пенальти, который реализовал Шахар. Израильтяне до финального свистка не реализовали еще один хороший шанс и счет все-таки остался ничейным.
Поединок против молодежи Израиля был первым из двух на ноябрьском сборе команды Ротаня. На 21 ноября у “сине-желтых” запланирован еще спарринг с Грузией.
Украина (U-21) – Израиль (U-21) - 1:1 (1:0)
Голы: Кучерявый (2) – Шахар (71, с пенальти)
Украина (U-21): Фесюн, Роман (Кузик, 19), Таловеров (к), Фарина, Лях, Сапуга (Желизко, 68), Кучерявый, Михайленко, Кащук, Гончарук (Кулаковский, 68), Брагару
Тренер: Руслан Ротань
Израиль (U-21): Кеоуф, Джабер (Мадмун, 81), Меламуд, Коэн (к) (Лемкин, 65), Гандельман (Блориан, 65), Бар (Шалата, 81), Музи (Хофмейстер, 46), Мазаль (Буганим, 65), Ной Итамар (Хоури, 65), Хагаг, Шахар (Готтлиб, 81)
Тренер: Гай Лузон
Предупреждены: Гандельман (26), Коэн (51)
Удален: Кулаковский (69)
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