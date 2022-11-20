 Кучерявый о первом голе за молодежку: Лучшего дебюта просто не представить ᐉ UA-Футбол
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Кучерявый о первом голе за молодежку: Лучшего дебюта просто не представить

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Ему хватило две минуты

Кучерявый о первом голе за молодежку: Лучшего дебюта просто не представить

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Кучерявый прокомментировал ничейный результат подопечных Ротаня в матче против сверстников с Израиля:

“Лучшего дебюта просто невозможно представить. Если бы еще не пропустили в конце встречи, все вообще было бы идеально. В последнее время я не так часто играю в клубе, так что было очень приятно выйти на поле. На нем я отдал все силы и очень хорошо, что удалось забить. Не знаю, от кого отскочил мяч, кажется, от Максима Таловерова, но мне удалось переправить его в ворота.

Я думаю, что в целом такой результат закономерен. Мы последний игровой отрезок играли в меньшинстве и в конце начали подсаживаться. Несмотря на это мы пытались контролировать мяч, играть через короткий и средний пас, а не просто отбиваться. Это все-таки учебно-тренировочный сбор, и у нас на 80 процентов новая команда. Мы привыкаем к тренерским принципам и стараемся их придерживаться.

Мы специально готовились к матчу с Израилем, а тренерский штаб провел отличную работу. Он довел до нас и сильные, и слабые стороны соперника, а мы, в свою очередь, пытались выполнить поставленные задачи. Не без ошибок, но я считаю, что нам это удалось”, – сказал игрок.

Отметим, что Кучерявый впервые сыграл за Украину U-21, выйдя в старте на матч против израильтян. На второй минуте Максим оформил гол во ворота соперника, который стал для "сине-желтых" первым в матче.

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В статье: Максим Кучерявый
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.11.2022 в 15:58
с такой игрой и физруком вам не зачем ехать на ЧЕ-23 --вылет сразу и позор
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