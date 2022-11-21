Ротань довызвал в сборную U-21 хавбека Шахтера и форварда Оболони

В субботу, 19 ноября, сборная Украины U-21 провела в Тбилиси первый из двух запланированных контрольных матчей, сыграв вничью с молодежной командой Израиля — 1:1.

Впрочем, кадровая ситуация в лагере украинской молодежки, к сожалению, имеет негативные моменты.

С повреждением прибыл из шотландского "Хиберниана" Николай Кухаревич. Не сыграл он в субботу, не поможет команде и во втором матче.

Уже во время сбора на тренировке травмировался полузащитник "Ингульца" Данил Кравчук, а защитник "Руха" Виталий Роман получил повреждение носа в первом тайме поединка с израильтянами. Обследование, к счастью, не выявило перелома, но серьезная гематома помешает футболисту принять участие во второй встрече.

Также отмечается , что по договоренности с клубами покинули лагерь команды защитник чешского "Слована" Максим Таловеров и полузащитник "Черноморца" Максим Брагару.

Исходя из обстоятельств, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань вызвал двух игроков — полузащитника "Шахтера" Кирилла Сигеева и нападающего "Оболони" Игоря Краснопира.

Матч Грузия — Украина состоится 21 ноября в Гори. Начало — в 16:00 по киевскому.