Ротань: Накануне матча с Грузией у нас тяжелая ситуация

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о ничьей в спарринге с Израилем (1:1), а также о ситуации в команде накануне товарищеского матча с Грузией.

"Я даже не ожидал, что ребята практически за две тренировки подхватят наши идеи. Первый тайм с Израилем прошел на достаточно высоком уровне. Присутствовало понимание игры и мотивация. Мы владели территориальным преимуществом, побеждали и могли забивать еще. Первым таймом я доволен. Во втором мы должны были быть активнее, но есть объективные и субъективные факторы. Однако в принципе игрой я доволен.

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В ситуации с красной карточкой я, прежде всего, поддержал игрока. Она действительно заслужена, но это молодой парень, впервые прибыл в сборную. Немного перегорел, ничего страшного в этом нет. Через такое тоже иногда нужно проходить. Не следует на этом зацикливаться. Если бы это было не дисциплинарное нарушение, то били бы в колокола и применили санкции. А так – игровой момент, который станет для него уроком.

В преддверии матча с Грузией у нас тяжелая ситуация. Некоторым исполнителям через два дня придется сыграть в двух поединках. Поэтому для усиления команды мы вызвали нескольких футболистов. Понимаю, что ребятам тяжело. Практически у нас была только одна тренировка. Но из этой ситуации следует исходить с высоко поднятой головой. Я уверен, что ребята поймут наши требования и отработают на все сто. Мы хотим показать, я подчеркиваю, содержательную игру. Именно на этом мы будем делать акцент в товарищеских матчах.

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Мы живем в одной гостинице со сборной Грузии. Виделись с Георгием Цитаишвили. Это хорошая команда, все знают, что грузины очень технические исполнители, индивидуально подготовленные. Нам будет нелегко, более того Грузия усилилась несколькими игроками национальной сборной. Но я сказал ребятам, что это их должно дополнительно настроить, ведь мы сыграем против сильного соперника. Нам нужна игра, нам нужно двигаться вперед", - цитирует Ротаня пресс-служба УАФ.

Матч Грузия — Украина состоится 21 ноября в Гори. Начало — в 16:00 (по киевскому).