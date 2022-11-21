 {Грузия U21} - {Украина U21}: Онлайн видео трансляция матча ⋇ {21.11.2022} ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Грузия U21 - Украина U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Молодежная сборная Украины
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Последний матч в этом году для нашей молодежной сборной

Грузия U21 - Украина U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: УАФ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинская молодежка проведет второй контрольный матч в ноябре в рамках подготовки к Евро-2023, в котором наша команда примет участие. Подопечных Руслана Ротаня ожидает встреча с будущим хозяином Чемпионата Европы, что еще больше добавляет интриги к этому противостоянию.

Напомним, что в предыдущей встрече против Израиля "желто-синие" сыграли вничью 1:1. Единственный гол в составе нашей команды забил Максим Кучерявый.

Товарищеский матч
21 ноября. Начало в 16:00
Грузия – Украина

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В статье: Украина U-21 Грузия U-21
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