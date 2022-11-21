Грузия U21 - Украина U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинская молодежка проведет второй контрольный матч в ноябре в рамках подготовки к Евро-2023, в котором наша команда примет участие. Подопечных Руслана Ротаня ожидает встреча с будущим хозяином Чемпионата Европы, что еще больше добавляет интриги к этому противостоянию.

Напомним, что в предыдущей встрече против Израиля "желто-синие" сыграли вничью 1:1. Единственный гол в составе нашей команды забил Максим Кучерявый.

Товарищеский матч

21 ноября. Начало в 16:00

Грузия – Украина