Грузия U21 - Украина U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последний матч в этом году для нашей молодежной сборной
Фото: УАФ / Автор невідомий
Украинская молодежка проведет второй контрольный матч в ноябре в рамках подготовки к Евро-2023, в котором наша команда примет участие. Подопечных Руслана Ротаня ожидает встреча с будущим хозяином Чемпионата Европы, что еще больше добавляет интриги к этому противостоянию.
Напомним, что в предыдущей встрече против Израиля
Товарищеский матч
21 ноября. Начало в 16:00
Грузия – Украина
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