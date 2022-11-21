 Стал известен состав сборной Украины U-21 на матч против Грузии U-21 ᐉ UA-Футбол
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Стал известен состав сборной Украины U-21 на матч против Грузии U-21

Молодежная сборная Украины
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Руслан Ротань потерял многих футболистов из-за травм

Стал известен состав сборной Украины U-21 на матч против Грузии U-21

Фото: пресс-служба УАФ

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Сегодня, 21 ноября сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч против команды Грузии в Гори. Главный тренер сине-желтых Руслан Ротань определился со стартовым составом на игру:

Кинарейкин – Кузик, Слюсар, Якуба, Лях – Бунчуков, Кулаковский, Желизко – Кащук, Краснопир, Сигеев,

Запасные: Твардовский, Фесюн, Фарина, Михайленко, Сапуга, Кучерявый, Гончарук.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Ранее мы писали о том, что украинская молодежка потеряла пять игроков, а довызвала лишь двух.

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В статье: Украина U-21 Грузия U-21
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