Стал известен состав сборной Украины U-21 на матч против Грузии U-21
Руслан Ротань потерял многих футболистов из-за травм
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 21 ноября сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч против команды Грузии в Гори. Главный тренер сине-желтых Руслан Ротань определился со стартовым составом на игру:
Кинарейкин – Кузик, Слюсар, Якуба, Лях – Бунчуков, Кулаковский, Желизко – Кащук, Краснопир, Сигеев,
Запасные: Твардовский, Фесюн, Фарина, Михайленко, Сапуга, Кучерявый, Гончарук.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Ранее мы писали о том, что украинская молодежка потеряла пять игроков, а довызвала лишь двух.
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