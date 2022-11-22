Ротань: Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги контрольных матчей в Грузии. Украинская молодежка завершила свой ноябрьский сбор, во время которого провела спарринги с командами Израиля (1:1) и Грузии (1:1).

"Я считаю, что спарринг с грузинами получился достаточно информативным и полезным. Мы сыграли с хорошей командой, которая тоже готовится к чемпионату Европы.

Читайте также Украинская молодежка в экспериментальном составе расписала ничью с хозяевами Евро-2023

Вообще эти два матча дали нам очень много информации как о ближайшем резерве, так и о ребятах, которые будут готовиться к Евро. Также мы просмотрели игроков, которые будут готовиться к следующему отборочному циклу. Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда и продолжается другая.

На сегодня у нас 14 дебютантов. Это очень приятно. Радует то, что за границей появляется много ребят, которые играют. Что касается их поездки на Евро, то для всех дверь открыта. Впереди у нас весенний сбор, а летом начинается турнир. У всех ребят есть время, чтобы показать себя, у них есть шансы попасть на чемпионат Европы.