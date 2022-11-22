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Ротань: Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка играла экспериментальным составом

Ротань: Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда

Фото: пресс-служба УАФ

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги контрольных матчей в Грузии. Украинская молодежка завершила свой ноябрьский сбор, во время которого провела спарринги с командами Израиля (1:1) и Грузии (1:1).

"Я считаю, что спарринг с грузинами получился достаточно информативным и полезным. Мы сыграли с хорошей командой, которая тоже готовится к чемпионату Европы.

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Вообще эти два матча дали нам очень много информации как о ближайшем резерве, так и о ребятах, которые будут готовиться к Евро. Также мы просмотрели игроков, которые будут готовиться к следующему отборочному циклу. Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда и продолжается другая.

На сегодня у нас 14 дебютантов. Это очень приятно. Радует то, что за границей появляется много ребят, которые играют. Что касается их поездки на Евро, то для всех дверь открыта. Впереди у нас весенний сбор, а летом начинается турнир. У всех ребят есть время, чтобы показать себя, у них есть шансы попасть на чемпионат Европы.

На 27 марта есть предварительная договоренность о выездном спарринге с итальянцами. Относительно второго матча идут переговоры, где-то в районе Нового года определимся с соперником", - сказал Руслан Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Грузия U-21 Израиль U-21
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Источник:
УАФ

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