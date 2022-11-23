Желизко: Ротань показывает свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года

Полузащитник "Валмиеры" и молодежной сборной Украины Иван Желизко поделился впечатлениями от контрольных поединков против Израиля (1:1) и Грузии (1:1).

"Когда я ехал сюда, то практически половину ребят вообще не знал. С первой тренировки Руслан Ротань показывал свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года. Новым ребятам поначалу было тяжело, но они постепенно вникали в нашу игру.

Мы показали очень хороший результат, потому что за несколько тренировок они перестроились на новый стиль игры. Я приятно удивлен", - цитирует футболиста пресс-служба УАФ.