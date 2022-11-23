 Желизко: Ротань показывает свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года ᐉ UA-Футбол
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Желизко: Ротань показывает свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года

Молодежная сборная Украины
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Хавбек молодежки дал комментарий пресс-службе УАФ

Желизко: Ротань показывает свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года

Фото: пресс-служба УАФ

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Полузащитник "Валмиеры" и молодежной сборной Украины Иван Желизко поделился впечатлениями от контрольных поединков против Израиля (1:1) и Грузии (1:1).

"Когда я ехал сюда, то практически половину ребят вообще не знал. С первой тренировки Руслан Ротань показывал свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года. Новым ребятам поначалу было тяжело, но они постепенно вникали в нашу игру.

Мы показали очень хороший результат, потому что за несколько тренировок они перестроились на новый стиль игры. Я приятно удивлен", - цитирует футболиста пресс-служба УАФ.

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В статье: Украина U-21 Грузия U-21 Израиль U-21
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Источник:
УАФ

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