Желизко: Ротань показывает свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года
Хавбек молодежки дал комментарий пресс-службе УАФ
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник "Валмиеры" и молодежной сборной Украины Иван Желизко поделился впечатлениями от контрольных поединков против Израиля (1:1) и Грузии (1:1).
"Когда я ехал сюда, то практически половину ребят вообще не знал. С первой тренировки Руслан Ротань показывал свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года. Новым ребятам поначалу было тяжело, но они постепенно вникали в нашу игру.
Мы показали очень хороший результат, потому что за несколько тренировок они перестроились на новый стиль игры. Я приятно удивлен", - цитирует футболиста пресс-служба УАФ.
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Источник:УАФ
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