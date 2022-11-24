Хавбек сборной Украины U-21: У меня есть мечта – попасть на Евро
Алексей Кащук рассказал о ноябрськом сборе команды
Полузащитник "Сабаха" и сборной Украины U-21 Алексей Кащук поделился мыслями после ничьей с Грузией (1:1) в товарищеском матче. В этой игре он отметился забитым мячом.
"Что касается моего гола, то получилась довольно хорошая комбинация. Счастлив, что удалось забить. Жаль, что мы не победили, но, считаю, наши победе еще впереди. В общем сбор прошел довольно хорошо и положительно, несмотря на то, что было мало времени и вовсе новая команда. Все ребята выполнили свою работу на 100 процентов.
Как и у каждого футболиста, у меня есть мечта - попасть на Евро. Буду делать все от меня зависящее, чтобы войти в список", - сказал футболист в комментарии пресс-службе УАФ.
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