 Хавбек сборной Украины U-21: У меня есть мечта – попасть на Евро ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Хавбек сборной Украины U-21: У меня есть мечта – попасть на Евро
В тренде

Хавбек сборной Украины U-21: У меня есть мечта – попасть на Евро

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Алексей Кащук рассказал о ноябрськом сборе команды

Хавбек сборной Украины U-21: У меня есть мечта – попасть на Евро

Новина українською

Полузащитник "Сабаха" и сборной Украины U-21 Алексей Кащук поделился мыслями после ничьей с Грузией (1:1) в товарищеском матче. В этой игре он отметился забитым мячом.

"Что касается моего гола, то получилась довольно хорошая комбинация. Счастлив, что удалось забить. Жаль, что мы не победили, но, считаю, наши победе еще впереди. В общем сбор прошел довольно хорошо и положительно, несмотря на то, что было мало времени и вовсе новая команда. Все ребята выполнили свою работу на 100 процентов.

Как и у каждого футболиста, у меня есть мечта - попасть на Евро. Буду делать все от меня зависящее, чтобы войти в список", - сказал футболист в комментарии пресс-службе УАФ.

Читайте такжеЖелизко: Ротань показывает свой стиль футбола, который мы практикуем уже больше года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Грузия U-21 Алексей Кащук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде