Судаков: У нас просто нет выбора — мы должны отдать все, чтобы Украиной гордился весь мир

Хавбек "Шахтера" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями выступления на Евро-2023 (U-21), которое ближайшим летом пройдет в Румынии и Грузии.

"Мы очень гордимся тем, что молодежная сборная Украины после 12-летнего перерыва попала на такой турнир, как чемпионат Европы. Выступать именно за национальную команду своей страны — это всегда большая ответственность, но в нашем случае еще и наслаждение от самого процесса, который выстроили тренеры, и самой игры, которую нам удается демонстрировать. Также мы четко осознаем, в какое время играем. Понимаем, что наши воины сегодня лучшие в мире, и мы должны брать с них пример.

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Уже сегодня, за полгода до начала Евро, я могу сказать, что мы очень мотивированы. Даже те, кто уже выступал и побеждал, например, в Лиге чемпионов. У нас есть хорошая возможность продемонстрировать, какая у нас команда, а также проявить свои личные качества.

Все понимают, что на таких соревнованиях за футболистами следят скауты всех ведущих клубов мира, и это прекрасный шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны, чтобы потом получить приглашение из топовой европейской лиги. Однако мы должны быть именно командой, никто себя не должен, как говорят, продавать — в нашей сборной это просто невозможно.

Для успешного выступления там нам нужно много работать в своих клубах, чем мы сейчас все и занимаемся. В такое время у нас просто нет выбора — мы тоже должны отдать все, чтобы Украиной гордился весь мир", — сказал Судаков.