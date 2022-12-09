Судаков - о молодежном Евро: если соберется вся наша банда, то это будет команда с серьезным потенциалом

Хавбек "Шахтера" и молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от финальной части Евро-2023 (U-21).

Напомним, что сборная Украины сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Румынией.

"На мой взгляд, у нас игроки не хуже, даже лучше. Достаточно тех, кто уже имеет опыт выступлений за национальную сборную, и если соберется вся наша банда, то это будет команда с серьезным потенциалом. Мы, кстати, не раз общались на эту тему с Михаилом Мудриком, и у него большое желание поехать на Евро — он часть нашего коллектива.

Я уже был на чемпионате Европы, и тоже в Румынии, где в прошлом году наша национальная сборная проводила несколько матчей. Для меня это был большой опыт, и я хорошо понимаю, что для достижения хорошего результата на таком турнире у нас должен быть очень сплоченный коллектив. Все должны друг друга поддерживать, верить в идею тренера. В молодежке все это присутствует, и мы должны сохранить такое настроение и уверенность. Тогда нас не запугают никакие имена соперников и мы будем отталкиваться от своего футбола.

Конечно, я немного расстроился, что не сыграл тогда на взрослом Евро. Должен был выйти на замену, но не успел. Значит, не пришло еще время, но я уверен в том, что с таким поколением игроков, которое сейчас в Украине, наши форумы еще впереди. Один из них — молодежный Евро, где нас ждет, по-моему, достаточно серьезный уровень команд и самой игры", — сказал Судаков.