Источник раскрыл планы УАФ относительно Петракова, если сборную возглавит Ребров

Известный журналист и блогер Виктор Вацко в своей авторской программе на YouTube-странице раскрыл планы УАФ по отношению к нынешнему наставнику национальной сборной Украины, которую может возглавить Сергей Ребров.

Сообщается, что УАФ ведет переговоры с этим специалистом, работающим в настоящее время в ОАЭ.

Если Ребров возглавит сборную Украины, Александр Петраков может перейти на работу в молодежную сборную, руководимую ныне Русланом Ротанем. Последнего уже несколько источников "сватают" на должность главного тренера "Александрии".

Ранее сообщалось, что Ротань может совмещать посты в клубе и сборной.

Отметим, что Александр Петраков работал уже со сборной Украины до 20-ти лет, выиграв с ней ЧМ-2019 U-20.