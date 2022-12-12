Источник раскрыл планы УАФ относительно Петракова, если сборную возглавит Ребров
Перейдет на место Ротаня, которого сватают в клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист и блогер Виктор Вацко в своей авторской программе на YouTube-странице раскрыл планы УАФ по отношению к нынешнему наставнику национальной сборной Украины, которую может возглавить Сергей Ребров.
Сообщается, что УАФ ведет переговоры с этим специалистом, работающим в настоящее время в ОАЭ.
Если Ребров возглавит сборную Украины, Александр Петраков может перейти на работу в молодежную сборную, руководимую ныне Русланом Ротанем. Последнего уже несколько источников "сватают" на должность главного тренера "Александрии".
Ранее сообщалось, что Ротань может совмещать посты в клубе и сборной.
Отметим, что Александр Петраков работал уже со сборной Украины до 20-ти лет, выиграв с ней ЧМ-2019 U-20.
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
- Судаков: У нас просто нет выбора — мы должны отдать все, чтобы Украиной гордился весь мир
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
Новости по теме
- 10:42 Украинские Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
- 18:33 Украинские УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи
- 23:13 Украинские УАФ подала в Минспорта список на награды. Среди них - Костюченко, Денисов, Ротань и Засуха