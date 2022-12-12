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Источник раскрыл планы УАФ относительно Петракова, если сборную возглавит Ребров

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Перейдет на место Ротаня, которого сватают в клуб

Источник раскрыл планы УАФ относительно Петракова, если сборную возглавит Ребров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный журналист и блогер Виктор Вацко в своей авторской программе на YouTube-странице раскрыл планы УАФ по отношению к нынешнему наставнику национальной сборной Украины, которую может возглавить Сергей Ребров.

Сообщается, что УАФ ведет переговоры с этим специалистом, работающим в настоящее время в ОАЭ.

Если Ребров возглавит сборную Украины, Александр Петраков может перейти на работу в молодежную сборную, руководимую ныне Русланом Ротанем. Последнего уже несколько источников "сватают" на должность главного тренера "Александрии".

Ранее сообщалось, что Ротань может совмещать посты в клубе и сборной.

Отметим, что Александр Петраков работал уже со сборной Украины до 20-ти лет, выиграв с ней ЧМ-2019 U-20.

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В статье: Руслан Ротань Сергей Ребров Александр Петраков
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Источник:
Вацко on air

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