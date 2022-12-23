Таловеров: Ротань всем доказал, что его стиль очень интересен и приносит результаты

Защитник "Слована" и молодежной сборной Украины Максим Таловеров рассказал о работе под руководством главного тренера молодежки Руслана Ротаня.

Напомним, что под руководством Ротаня молодежная сборная Украины вышла на Евро-2023.

"Секрет успеха Руслана Петровича в том, что он всегда стоит на своем. С самого первого сбора нашей команды он задумал играть в одном стиле, и мы все это время его придерживались. В течение года у нас ничего не получалось, но человек стоял на своем. Не обращал внимания на хейт, на критику с абсолютно разных сторон, как болельщиков, так и экспертов, которые очень много говорят. Ротань всем доказал и показал, что его видение футбола абсолютно другое, этот стиль очень интересен и приносит результаты. Поэтому, я очень горжусь, что Руслан Петрович продолжал стоять на своем и в итоге закончилось все очень удачно.

К футболистам он относится с юмором и всегда поддерживает. У меня всегда в голове сидит его фраза, что он никогда не будет ругать за ошибки. А ругать будет за неправильную мысль. У него всегда в приоритете правильное решение, а потом уже исполнение. В идеале, эти компоненты должны совпадать. Но когда люди только учатся играть в таком стиле, в котором хотел нас видеть Руслан Ротань, то самое главное для каждого футболиста – осознавать, что нужно пробовать принимать определенные решения. И чем больше попыток, чем больше неудач, тем быстрее придет успех.

Каждый из нас прошел очень много ошибок на этом пути, но самой важной стала игра против Словакии, когда мы выиграли 3:0. Мы играли в разы лучше, чем в начале сбора, за полтора года до этого. Последние игры мы играли на таком уровне в первую очередь благодаря тому, что от нас не требовали результата любой ценой, а дали возможность ошибаться и учиться. А когда пришло время, в котором результат стал приоритетом, мы уже умели играть так, как Руслан Петрович требовал от нас. И уже это принесло нам результат", — сказал Таловеров.