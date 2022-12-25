  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Верю в Супрягу и рассчитываю на него
В тренде

Ротань: Верю в Супрягу и рассчитываю на него

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Нападающий не играет в этом сезоне

Ротань: Верю в Супрягу и рассчитываю на него

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал свои решения на счет атакующего звена:

– Какое провидение заставило вас, как в 2019 году Петракова, поставить в основу против словаков Сикана, который хет-триком принес Украине победу?

– Мы давно Данила видели, с первого собрания, когда работали вместе, убедились, насколько развито у него голевое чутье. В умелом окружении, с хорошими партнерами Сикан – это отличный форвард. Он, как и все в нашем коллективе, командный игрок. Четко делает то, что говорят тренеры. Понимает игру и правильно выбирает позицию. Не скажу, что это решение (выставить в основе Сикана – прим.) было авантюрным – он достойный игрок атаки рядом с Ванатом, Кухаревичем, а раньше – Супрягой.

– Вот вы вспомнили Влада, еще одного героя Мундиаля-2019 среди молодежи. В последнее время у него только негативные информ-приводы: провал в "Динамо" и "Сампдории", тяжелая травма. О его перспективности нужно прекращать говорить, верите ли вы в Супрягу?

‒ Верю и рассчитываю. Неотъемлемая часть жизни футболиста – травмы. Однако сильные личности такие испытания используют, чтобы вернуться еще лучше. У Влада много хороших качеств, чтобы стать нападающим высокого уровня. Пусть 2023 год станет годом его прорыва”, - сказал Ротань.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Супряга провел в аренде в Самподории, где сыграл один матч. В текущем сезоне Владислав ни разу не вышел на поле из-за травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Владислав Супряга Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде