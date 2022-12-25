Ротань: Верю в Супрягу и рассчитываю на него
Нападающий не играет в этом сезоне
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал свои решения на счет атакующего звена:
“ – Какое провидение заставило вас, как в 2019 году Петракова, поставить в основу против словаков Сикана, который хет-триком принес Украине победу?
– Мы давно Данила видели, с первого собрания, когда работали вместе, убедились, насколько развито у него голевое чутье. В умелом окружении, с хорошими партнерами Сикан – это отличный форвард. Он, как и все в нашем коллективе, командный игрок. Четко делает то, что говорят тренеры. Понимает игру и правильно выбирает позицию. Не скажу, что это решение (выставить в основе Сикана – прим.) было авантюрным – он достойный игрок атаки рядом с Ванатом, Кухаревичем, а раньше – Супрягой.
– Вот вы вспомнили Влада, еще одного героя Мундиаля-2019 среди молодежи. В последнее время у него только негативные информ-приводы: провал в "Динамо" и "Сампдории", тяжелая травма. О его перспективности нужно прекращать говорить, верите ли вы в Супрягу?
‒ Верю и рассчитываю. Неотъемлемая часть жизни футболиста – травмы. Однако сильные личности такие испытания используют, чтобы вернуться еще лучше. У Влада много хороших качеств, чтобы стать нападающим высокого уровня. Пусть 2023 год станет годом его прорыва”, - сказал Ротань.
Напомним, что вторую половину прошлого сезона Супряга провел в аренде в Самподории, где сыграл один матч. В текущем сезоне Владислав ни разу не вышел на поле из-за травмы.
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