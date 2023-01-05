Украинская молодежка согласовала спарринг с Италией – названа дата игры

Сборная Украины U-21 сыграет контрольный матч с молодежной командой Италии, сообщает официальный сайт УАФ. Спарринг будет проведен в рамках учебно-тренировочного сбора для подготовки к Евро-2023 (U-21).

Сборы пройдут в период с 20 по 28 марта. Матч состоится 27 марта на Апеннинах. О времени и месте встречи будет известно позже.

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Напомним, что в текущем году украинская молодежка примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд.

По итогам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.