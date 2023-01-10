Не только Италия. Сборная Украины U-21 нашла еще одного спарринг-партнера
Поединок запланирован на весну
Фото: пресс-служба УАФ
Молодежная сборная Украины сыграет два контрольных матча в рамках учебно-тренировочного сбора для подготовки к Евро-2023 (U-21).
О товарищеской игре 27 марта с командой Италии U-21 на Апеннинах сообщалось ранее. Теперь стало известно, что 24 марта в Турции команда Руслана Ротаня встретится с молодежной сборной Дании. О времени и месте обоих матчей будет сообщено позже.
Напомним, что в текущем году украинская молодежка примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд.
По итогам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.
Популярное сейчас
- Скандальный экс-легионер Динамо продолжит карьеру на родине
- Зинченко – худший игрок Арсенала в матче против Оксфорда
- Инфраструктура Соледара почти разрушена, ситуация тяжелая. Известно, зачем РФ бросает на город все силы
- Малиновский: Я с честью буду носить футболку Марселя
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО