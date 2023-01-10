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Не только Италия. Сборная Украины U-21 нашла еще одного спарринг-партнера

Молодежная сборная Украины
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Поединок запланирован на весну

Не только Италия. Сборная Украины U-21 нашла еще одного спарринг-партнера

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграет два контрольных матча в рамках учебно-тренировочного сбора для подготовки к Евро-2023 (U-21).

О товарищеской игре 27 марта с командой Италии U-21 на Апеннинах сообщалось ранее. Теперь стало известно, что 24 марта в Турции команда Руслана Ротаня встретится с молодежной сборной Дании. О времени и месте обоих матчей будет сообщено позже.

Напомним, что в текущем году украинская молодежка примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд.

По итогам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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В статье: Украина U-21 Дания U-21
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Источник:
УАФ

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