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Путь на Олимпийские игры-2024. Есть вариант, при котором Украина U21 пробьется туда даже без выхода в полуфинал ЧЕ-2023

Молодежная сборная Украины
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Запутанная, но реальная схема

Путь на Олимпийские игры-2024. Есть вариант, при котором Украина U21 пробьется туда даже без выхода в полуфинал ЧЕ-2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Летом 2023-го года состоится молодежный чемпионат Европы. Он стартует 21-го июня, а закончится финальным матчем восьмого июля. В турнире примут участие шестнадцать молодежных сборных, среди которых и Украина. Команды разбиты на четыре группы по четыре команды.

  • Группа А: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды.
  • Группа В: Румыния, Испания, Украина, Хорватия.
  • Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль.
  • Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия.

Из каждой группы по две лучшие команды выйдут в плей-офф – сразу в четвертьфинал. Далее – полуфиналы и финал. Примечательно, что на турнире будет борьба не только за титул чемпиона Европы, но и за путевки на Олимпийские игры 2024-го года.

Одну путевку среди участников Евро-2023 гарантированно получит сборная Франции как хозяин ОИ-2024. Вакантными остаются три места. Если Франция выйдет в полуфинал и туда не попадет Англия, то на Олимпийские игры 2024 поедут все полуфиналисты Евро-2023. Если до полуфинала дойдет Англия, но не дойдет Франция, тогда на ОИ-2024 поедут трое других полуфиналистов, кроме Англии. Если до полуфинала не дойдут ни Франция, ни Англия, тогда на ОИ-2024 поедут два финалиста Евро-2023, а также победитель матча между двумя неудачниками полуфиналов.

Присутствие Англии запутывает схему, поскольку в турнирах УЕФА принимают участие четыре отдельных Ассоциации Великобритании (Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия), а на Олимпийских играх такого разделения нет. Последний раз сборная Великобритании собиралась в 2012-м году – с тех пор футболисты Соединенного Королевства не играют вместе. Это связано с опасениями, что такое объединение будет угрожать их независимости в других соревнованиях. Поэтому Англия никак не может отобраться на Олимпийские игры 2024 года.

Но она может финишировать в топ-4 Евро-2023 вместе с Францией. Если такое случится, путевку на ОИ-2024 от Европы, кроме Франции (хозяин), получат два остальных представителя топ-4 Евро-2023 (кроме Англии), а также лучшая команда, вылетевшая в четвертьфинале Евро-2023.

Если придется определять лучшего среди неудачников четвертьфиналов, будут учитываться суммарные показатели группового раунда и 1/4-й финала – набранные очки, забитые-пропущенные, общая разница мячей. При этом, та команда, которая финишировала в группе первой и выбыла в четвертьфинале, априори будет лучше той, которая финишировала в группе второй и выбыла в четвертьфинале.

Так что при определенных условиях сборная Украины U21 может отобраться на Олимпийские игры 2024, даже не добравшись до полуфинала Евро-2023.

Итоги:

  • выход в финал Евро-2023 гарантирует Украине U21 квалификацию на ОИ-2024;

  • выход в полуфинале Евро-23 гарантирует Украине квалификацию на ОИ-2024 при условии, что до полуфинала дойдут также сборная Франции или сборная Англии по отдельности или вместе;

  • если в полуфинал Евро-2023 не дойдет ни сборная Франции, ни сборная Англии, выхода в полуфинал Украине будет мало. Потребуется выход в топ-3;

  • если в полуфинал Евро-2023 дойдут одновременно Франция и Англия, Украина может попасть на ОИ-2024 даже если проиграет в четвертьфинале. Для этого нужно будет иметь лучшие показатели, чем у остальных трех неудачников 1/4-й;

  • не выход из группы Евро-2023 лишит Украину любых шансов квалифицироваться на ОИ-2024.

Послесловие. О возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 украинской делегацией – известно. Однако вероятность бойкота не снимает чисто спортивных задач с команд/спортсменов. Ведь чем больше лицензий Украина получит на Игры в Париже, тем сильнее будет эффект от бойкота, если он случится.

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В статье: молодежная сборная Украины Олимпийские игры 2024
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