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Ротань: Мы уже просматриваем видео матчей наших соперников на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Тренер тщательно готовится к предстоящему противостоянию

Ротань: Мы уже просматриваем видео матчей наших соперников на Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Коуч молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о матче с Испанией в финальной части Евро-2023 U-21:

"Мы уже просматриваем видео матчей соперников. В Словакию в плей-офф за выход именно на основе их игры с Испанией готовились. Они были в одной группе.

Это всегда лидер в Европе. Игроки стоят сумасшедшие деньги, это сильная команда, которая демонстрирует качественный футбол и много талантливых футболистов, которые становятся звездами", - сказал Ротань.

Напомним, турнир стартует 21 июня. Украинская сборная попала в одну группу с Испанией, Румынией и Хорватией.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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