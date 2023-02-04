Ротань: Мы уже просматриваем видео матчей наших соперников на Евро-2023

Коуч молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением о матче с Испанией в финальной части Евро-2023 U-21:

"Мы уже просматриваем видео матчей соперников. В Словакию в плей-офф за выход именно на основе их игры с Испанией готовились. Они были в одной группе.

Это всегда лидер в Европе. Игроки стоят сумасшедшие деньги, это сильная команда, которая демонстрирует качественный футбол и много талантливых футболистов, которые становятся звездами", - сказал Ротань.