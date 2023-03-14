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Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Команда Руслана Ротаня сыграет три матча

Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

УАФ на своем сайте сообщила о старте продажи билетов на матчи молодежной сборной Украины на групповой стадии чемпионата Европы 2023 года, который будет проходить с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

Расписание матчей и ссылки на покупку билетов в фан-секторы сборной:

21 июня Украина — Хорватия. Билеты - по ссылке.

24 июня Румыния — Украина. Билеты - по ссылке.

27 июня Испания — Украина. Билеты - по ссылке.

Все игры пройдут в Бухаресте.

  • Один болельщик может купить не более четырех билетов на матч, указав личные данные всех лиц, которые планируют его посетить. Билеты будут именными.
  • Наличие билета для ребенка независимо от его возраста является обязательным.
  • На входе на стадион будет осуществляться проверка билета и документа, удостоверяющего личность болельщика.
  • Обмен, возврат, перепродажа билетов запрещены.
  • После выбора и внесения данных и оплаты билеты будут отправлены на электронный адрес покупателя. Их можно загрузить на телефон или распечатать.

Отмечается, что билеты в украинский фан-сектор будут в продаже до 1 июня 2023 года. После этого билеты можно будет приобрести по общей ссылке в любой другой сектор стадиона.

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В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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