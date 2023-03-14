Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023

УАФ на своем сайте сообщила о старте продажи билетов на матчи молодежной сборной Украины на групповой стадии чемпионата Европы 2023 года, который будет проходить с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

Расписание матчей и ссылки на покупку билетов в фан-секторы сборной:

21 июня Украина — Хорватия. Билеты - по ссылке.

24 июня Румыния — Украина. Билеты - по ссылке.

27 июня Испания — Украина. Билеты - по ссылке.

Все игры пройдут в Бухаресте.

Один болельщик может купить не более четырех билетов на матч, указав личные данные всех лиц, которые планируют его посетить. Билеты будут именными.

Наличие билета для ребенка независимо от его возраста является обязательным.

На входе на стадион будет осуществляться проверка билета и документа, удостоверяющего личность болельщика.

Обмен, возврат, перепродажа билетов запрещены.

После выбора и внесения данных и оплаты билеты будут отправлены на электронный адрес покупателя. Их можно загрузить на телефон или распечатать.

Отмечается, что билеты в украинский фан-сектор будут в продаже до 1 июня 2023 года. После этого билеты можно будет приобрести по общей ссылке в любой другой сектор стадиона.