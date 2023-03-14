Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023
Команда Руслана Ротаня сыграет три матча
Фото: пресс-служба УАФ
УАФ на своем сайте сообщила о старте продажи билетов на матчи молодежной сборной Украины на групповой стадии чемпионата Европы 2023 года, который будет проходить с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.
Расписание матчей и ссылки на покупку билетов в фан-секторы сборной:
21 июня Украина — Хорватия. Билеты - по ссылке.
24 июня Румыния — Украина. Билеты - по ссылке.
27 июня Испания — Украина. Билеты - по ссылке.
Все игры пройдут в Бухаресте.
- Один болельщик может купить не более четырех билетов на матч, указав личные данные всех лиц, которые планируют его посетить. Билеты будут именными.
- Наличие билета для ребенка независимо от его возраста является обязательным.
- На входе на стадион будет осуществляться проверка билета и документа, удостоверяющего личность болельщика.
- Обмен, возврат, перепродажа билетов запрещены.
- После выбора и внесения данных и оплаты билеты будут отправлены на электронный адрес покупателя. Их можно загрузить на телефон или распечатать.
Отмечается, что билеты в украинский фан-сектор будут в продаже до 1 июня 2023 года. После этого билеты можно будет приобрести по общей ссылке в любой другой сектор стадиона.
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