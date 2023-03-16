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Экс-игрок украинской молодежки: Никаких разговоров со сборной Украины не было

Молодежная сборная Украины
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Владислав Бабогло принял предложение от Федерации футбола Молдовы

Экс-игрок украинской молодежки: Никаких разговоров со сборной Украины не было

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло объяснил свою натурализацию в Молдове.

– Влад, вчера появилась информация, что вы будете играть за национальную сборную Молдовы. Это правда?

– Да, все уже официально, это правда.

– Общались ли вы с Русланом Ротанем на этот счет? Была ли определенного рода консультация с его стороны?

– Да, мы поговорили с Русланом Петровичем, и не просто как с тренером, а, в первую очередь, как с человеком, чье мнение я уважаю.

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– Как вообще на вас вышла Молдавская Федерация футбола с этим предложением?

– Представители Молдавской Федерации футбола связались со мной, когда мы были на зимних сборах. После этого я уже пообщался с главным тренером, вице-президентом Федерации. Это все произошло буквально этой зимой, на последнем сборе.

– А вы были близки к сборной Украины? Были разговоры с кем-то из УАФ или Александром Петраковым на предмет того, чтобы заиграть вас за сборную Украины?

– Нет, никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я близок не был, - рассказаон Бабогло.

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В статье: Молдова ФК Александрия Владислав Бабогло
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Источник:
Fanday

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