Экс-игрок украинской молодежки: Никаких разговоров со сборной Украины не было
Владислав Бабогло принял предложение от Федерации футбола Молдовы
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Владислав Бабогло объяснил свою натурализацию в Молдове.
– Влад, вчера появилась информация, что вы будете играть за национальную сборную Молдовы. Это правда?
– Да, все уже официально, это правда.
– Общались ли вы с Русланом Ротанем на этот счет? Была ли определенного рода консультация с его стороны?
– Да, мы поговорили с Русланом Петровичем, и не просто как с тренером, а, в первую очередь, как с человеком, чье мнение я уважаю.
– Как вообще на вас вышла Молдавская Федерация футбола с этим предложением?
– Представители Молдавской Федерации футбола связались со мной, когда мы были на зимних сборах. После этого я уже пообщался с главным тренером, вице-президентом Федерации. Это все произошло буквально этой зимой, на последнем сборе.
– А вы были близки к сборной Украины? Были разговоры с кем-то из УАФ или Александром Петраковым на предмет того, чтобы заиграть вас за сборную Украины?
– Нет, никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я близок не был, - рассказаон Бабогло.
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