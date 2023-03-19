Молодежка Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023

Самое сложное для Ротаня будет июнь, к тому времени Ребров будет еще главным тренером арабской команды (контракт до июля), национальная сборная будет играть 17 с Мальтой, а 20 с Северной Македонией, а 21 уже молодежка играет с хорватами. Там реально ему надо раздвоиться или бегать туда сюда, после 20-го все таки полегчает