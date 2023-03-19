Молодежка Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023
Матчи чемпионата Европы пройдут в июне
Фото прес-служби УАФ
Сегодня, 19 марта, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023 среди команд U-21.
Наша сборная сыграет в группе В, где украинской команде будут противостоять команды Румынии, Испании и Хорватии.
Расписание матчей:
21.06.2023
Украина - Хорватия 19.00 (Бухарест)
24.06.2023
Румыния - Украина 19.00 (Бухарест)
27.06.2023
Испания - Украина 21.45 (Бухарест)
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
19.03.2023 в 20:14
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K-Spirit (Киев)
19.03.2023 в 18:37
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