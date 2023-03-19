  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Молодежка Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023
В тренде

Молодежка Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Матчи чемпионата Европы пройдут в июне

Молодежка Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня, 19 марта, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начала подготовительный сбор к Евро-2023 среди команд U-21.

Наша сборная сыграет в группе В, где украинской команде будут противостоять команды Румынии, Испании и Хорватии.

Расписание матчей:

21.06.2023

Украина - Хорватия 19.00 (Бухарест)

24.06.2023

Румыния - Украина 19.00 (Бухарест)

27.06.2023

Испания - Украина 21.45 (Бухарест)

По теме
yellow-arrow
Ротань: Цель молодежной сборной - Олимпиада
yellow-arrow
Экс-игрок украинской молодежки: Никаких разговоров со сборной Украины не было
yellow-arrow
Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины U-21 на Евро-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
19.03.2023 в 20:14
Самое сложное для Ротаня будет июнь, к тому времени Ребров будет еще главным тренером арабской команды (контракт до июля), национальная сборная будет играть 17 с Мальтой, а 20 с Северной Македонией, а 21 уже молодежка играет с хорватами. Там реально ему надо раздвоиться или бегать туда сюда, после 20-го все таки полегчает
Ответить
0
0
K-Spirit (Киев)
19.03.2023 в 18:37
Одна нога тут, другая там. Яка розумна дитина.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде