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Ротань: Цель молодежной сборной - Олимпиада

Молодежная сборная Украины
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Наставник молодежной сборной - о финальных играх квалификации к Евро-2023

Ротань: Цель молодежной сборной - Олимпиада

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от финальной части отбора к Евро-2023, рассказав, что не удалось нашей молодежной команде на протяжении отборочного цикла:

"Мы не имели права провалить этот турнир. Мы были мотивированы, хотели на футбольном поле хоть как-то для нашей страны, скажем так, доставить радость. Знали, что за нами следят и воины, которые находятся на передовой.

После игры во Франции я понимал, что ребята могут гораздо больше. Самое главное, что они – могут. Почему-то у меня была уверенность уже тогда, что мы через плей-офф пройдем дальше", - цитирует Ротаня УАФ.

Также, тренер рассказал о главной цели, которую преследует весь тренерский штаб и футболисты сборной:

"Цель – Олимпиада. Все где-то в мыслях это носим. Хотим, чтобы мы стали первой командой Украины, которая вышла на Олимпийские игры. Конечно, будем стремиться к этому", - подытожил Ротань.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань назвал лучших молодых футболистов Украины.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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