Ротань: Цель молодежной сборной - Олимпиада
Наставник молодежной сборной - о финальных играх квалификации к Евро-2023
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от финальной части отбора к Евро-2023, рассказав, что не удалось нашей молодежной команде на протяжении отборочного цикла:
"Мы не имели права провалить этот турнир. Мы были мотивированы, хотели на футбольном поле хоть как-то для нашей страны, скажем так, доставить радость. Знали, что за нами следят и воины, которые находятся на передовой.
После игры во Франции я понимал, что ребята могут гораздо больше. Самое главное, что они – могут. Почему-то у меня была уверенность уже тогда, что мы через плей-офф пройдем дальше", - цитирует Ротаня УАФ.
Также, тренер рассказал о главной цели, которую преследует весь тренерский штаб и футболисты сборной:
"Цель – Олимпиада. Все где-то в мыслях это носим. Хотим, чтобы мы стали первой командой Украины, которая вышла на Олимпийские игры. Конечно, будем стремиться к этому", - подытожил Ротань.
Ранее сообщалось, что Руслан Ротань назвал
Популярное сейчас
- Путин посетил Крым и Мариуполь – российские СМИ
- Зинченко является вторым лучшим игроком АПЛ по количеству прогрессивных передач за 90 минут
- Динамо проиграло Заре, Цыганков зажег, у Златана рекорд. Главные новости за 18 марта
- Экс-игрок украинской молодежки: Никаких разговоров со сборной Украины не было
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО