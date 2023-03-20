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Нещерет: Матчи против Дании и Италии будут тяжелыми, но информативными

Молодежная сборная Украины
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Сине-желтые проведут спарринги в рамках подготовки к Евро-2023

Нещерет: Матчи против Дании и Италии будут тяжелыми, но информативными

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о предстоящих товарищеских матчах команды против сверстников из Дании и Италии.

"Мы готовы работать. Перед нами очень ответственные матчи - против Дании и Италии, поэтому будет интересно. Для нас всегда очень приятно и интересно играть против таких грандов Европы. Это очень важная подготовка к финальной части Евро-2023.

Против Дании я, кажется, не играл. А против Италии играли - тогда уступили 0:1 на уровне U-16 или U-17, не помню. Это высококачественные команды. Считаю, что будут тяжелые, но информативные игры", - сказал Нещерет в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, наша молодежка проведет спарринги в рамках подготовки к Евро-2023. Контрольный матч между сборными U-21 Украины и Дании состоится 24 марта. Через три дня сине-желтые сыграют с одногодками из Италии.

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
УАФ

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