Нещерет: Матчи против Дании и Италии будут тяжелыми, но информативными

Голкипер "Динамо" и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о предстоящих товарищеских матчах команды против сверстников из Дании и Италии.

"Мы готовы работать. Перед нами очень ответственные матчи - против Дании и Италии, поэтому будет интересно. Для нас всегда очень приятно и интересно играть против таких грандов Европы. Это очень важная подготовка к финальной части Евро-2023.

Против Дании я, кажется, не играл. А против Италии играли - тогда уступили 0:1 на уровне U-16 или U-17, не помню. Это высококачественные команды. Считаю, что будут тяжелые, но информативные игры", - сказал Нещерет в комментарии YouTube-каналу УАФ.