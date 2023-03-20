Нещерет: Матчи против Дании и Италии будут тяжелыми, но информативными
Сине-желтые проведут спарринги в рамках подготовки к Евро-2023
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о предстоящих товарищеских матчах команды против сверстников из Дании и Италии.
"Мы готовы работать. Перед нами очень ответственные матчи - против Дании и Италии, поэтому будет интересно. Для нас всегда очень приятно и интересно играть против таких грандов Европы. Это очень важная подготовка к финальной части Евро-2023.
Против Дании я, кажется, не играл. А против Италии играли - тогда уступили 0:1 на уровне U-16 или U-17, не помню. Это высококачественные команды. Считаю, что будут тяжелые, но информативные игры", - сказал Нещерет в комментарии YouTube-каналу УАФ.
Напомним, наша молодежка проведет спарринги в рамках подготовки к Евро-2023. Контрольный матч между сборными U-21 Украины и Дании состоится 24 марта. Через три дня сине-желтые сыграют с одногодками из Италии.
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