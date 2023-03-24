Украина U21 - Дания U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первый из двух запланированных в марте спаррингов молодежной сборной
Фото: УАФ / Автор невідомий
Мартовский сбор украинская молодежная команда проводит без главного тренера, ведь Руслан Ротань выполняет аналогичные функции в национальной сборной. Впрочем, подготовка к финальной части Евро-2023 продолжается. Этой весной наша молодежка проведет два контрольных матча: первый из них – в Турции против Дании. А уже через несколько дней ребят ожидает проверка Италией.
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Контрольный матч
24 марта. Начало в 15:30
Украина U21 - Дания U21
Трансляция – УАФ
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