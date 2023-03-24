Сикан приносит победу молодежной сборной Украины в игре с Данией

Молодежная сборная Украины начала мартовский сбор спаррингом против Дании. Напомним, что наша команда сейчас тренируется и играет под руководством Василия Кардаша и Александра Мелащенко.

Первый тренировочный день на сборе был посвящен восстановлению, после чего началась непосредственная подготовка к контрольным матчам против Дании и Италии. Ожидаем, что все игроки в этих двух играх получат шанс проявить себя.

Что касается стартового состава на сегодняшнюю игру, то наш тренерский штаб с первых минут выпустил футболистов, ранее получивших меньше игровой практики. Этих ребят дополнительно мотивировать не нужно было, ведь они в случае качественного футбола могли добавить головной боли тренерам во время объявления заявки на Евро.

На первых минутах доминировали датчане. Мог открывать счет Фагир, но Фесюн парировал удар нападающего с пределов штрафной. Отметим ошибку Дидыка, ведь именно из его зоны отдавалась передача на нападающего.

Украинцы выдержали стартовое давление соперников и начали создавать свои моменты. Хорошую возможность отличиться имел Назаренко, но он попал в штангу после быстрой атаки. Однако, через несколько минут наша молодежка открыла счет. Драмбаев сбросил пяткой на Брагару, а Максим из пределов штрафной пробил в девятку – 1:0.

После пропущенного мяча датчане играли первым номером, а украинцы много ошибались на собственной половине поля. На 41-й минуте Дидык сбил нападающего сборной Дании и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый пробивал Фагир, но он попал в перекладину. На перерыв команды ушли за преимущества Украины, хотя датчане выглядели даже поинтереснее.

Сразу в начале второго тайма датчане сравняли счет. После прострела с фланга Дидык не смог выбить мяч, а Квистгорден расстрелял ворота – 1:1. Соперники украинцев играли солидно, а у наших футболистов были существенные проблемы в переходной фазе. В этом матче вообще был незаметен Кухаревич, на которого мы возлагали надежды. В заключительной трети поля конструктива у нас не было, потому Йоргенсен был без работы. Было заметно, что этому составу сборной Украины не хватало сыгранности.

Все шло к тому, что смогут забить датчане, но Олег Очеретько заставил соперников капитулировать. Хавбек нашей сборной шикарным ударом метров с 35-ти снова вывел Украину вперед - 2:1. Удержать преимущество мы не смогли. На 85-й минуте Кьергор реализовал пенальти. В этот раз нашему коллективу уже не повезло. Однако, на последних секундах Сикан точным ударом принес победу Украине. Равная играя, но победа за нами!

Контрольный матч

Украина U-21 - Дания U-21 3:2

Голы: Брагару (22), Очеретько (67), Сикан (90+4) - Квистгорден (47), Кьергор (85, пен)

Нереализованный пенальти: Фагир (41)

Украина U-21: Фесюн – Драмбаев, Боль, Дидык, Роман – Желизко, Очеретько, Рубчинский – Брагару (Кащук, 70), Кухаревич (Сикан, 70), Назаренко (Вьюнник, 71)

Дания U-21 (состав): Йоргенсен – Клемм, Аделгард, Гаэй, Йенсен, Квистгорден, Фагир, Фрауло, Хансен, Кьергор, Гей