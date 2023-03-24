Стал известен стартовый состав сборной Украины U-21 на спарринг с Данией
Начало - в 15:30
Фото: УАФ / Автор - невідомий
В пятницу, 24 марта, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с одногодками из Дании. Уже известен стартовый состав сине-желтых на предстоящую игру:
Украина U-21: Фесюн – Драмбаев, Боль, Дидык, Роман – Желизко, Очеретько, Рубчинский – Брагару, Кухаревич, Назаренко (к),
Запасные: Нещерет, Кинарейкин, Вивчаренко, Таловеров, Биловар, Вьюнник, Михайленко, Кащук, Сикан, Батагов, Лях, Крыськив, Хлань, Бражко.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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