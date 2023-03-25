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Молодежка начинает год с победы. Видео голов и обзор матча Украина U21 - Дания U21 3:2

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Команда без главного тренера продолжает подготовку к молодежному Евро-2024

Молодежка начинает год с победы. Видео голов и обзор матча Украина U21 - Дания U21 3:2

Скриншот: канал УАФ на YouTube

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины проводит текущий сбор без главного тренера, ведь Руслан Ротань вместе с национальной командой. Впрочем, специалист должен был посмотреть игру своих подопечных против датчан, которую "желто-синие" выиграли. Украинцы трижды в этом поединке выходили вперед: открыл счет Брагару, второй раз нашу молодежку вывел вперед Очеретько, а принес победу уже в компенсированное ко второму тайму время Сикан.

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Контрольный матч
Украина U21 – Дания U21 3:2
Голы: Брагару (22), Очеретько (67), Сикан (90+4) - Квистгорден (47), Кьергор (85, пен)
Нереализованный пенальти: Фагир (41)

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В статье: Украина U-21 Дания U-21
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