Молодежка начинает год с победы. Видео голов и обзор матча Украина U21 - Дания U21 3:2

Молодежная сборная Украины проводит текущий сбор без главного тренера, ведь Руслан Ротань вместе с национальной командой. Впрочем, специалист должен был посмотреть игру своих подопечных против датчан, которую "желто-синие" выиграли. Украинцы трижды в этом поединке выходили вперед: открыл счет Брагару, второй раз нашу молодежку вывел вперед Очеретько, а принес победу уже в компенсированное ко второму тайму время Сикан.

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Контрольный матч

Украина U21 – Дания U21 3:2

Голы: Брагару (22), Очеретько (67), Сикан (90+4) - Квистгорден (47), Кьергор (85, пен)

Нереализованный пенальти: Фагир (41)