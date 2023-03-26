Украина U-21 – Италия U-21. Анонс контрольного матча

Подопечные Мелащенко и Кардаша проведут свой второй контрольный матч на мартовском сборе. В этот раз украинцев ожидал переезд в город Реджо-ди-Калабрия и встреча против команды Италии.

Италия U-21 - Украина U-21

Контрольный матч

27 марта. 21:00. Реджо-ди-Калабрия. Италия

Трансляция – YouTube-канал УАФ и региональные телеканалы Общественного

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

4500 грн Ставка без риска Получить бонус 1500 грн Бонус на первый депозит Получить бонус

Украина U-21

Наша сборная в пятницу на последних секундах вырвала победу у сверстников из Дании. В этом матче получили шанс проявить себя игроки, у которых было мало игровой практики. Игрой подопечные Мелащенко и Кардаша не впечатлили. Было заметно, что этому составу не хватает сыгранности. Ошибки на своей половине поля создавали нам немало проблем. В заключительной трети поля не хватало нестандартных действий, но за счет индивидуального мастерства Брагару и Очеретько наша молодежка смогла забить два очень красивых гола. Эта победа должна придать ребятам уверенность в собственных силах.

Стоит отметить защитника Драмбаева, который провел очень качественный матч. А вот Дидык не впечатлил. Роман очень много ошибался и поставил под большие сомнения свои перспективы на Евро. Николай Кухаревич вышел в старте, но сыграл очень пассивно. Николая вообще было не заметно и сейчас именно Сикана следует считать основным нападающим сборной.

Италия U-21

Подопечные Паоло Николато два дня назад уверенно обыграли сербов - 2:0. В этом матче итальянцы продемонстрировали очень интенсивный футбол, постоянно давили на защиту соперников. Дубль в свой актив записал нападающий "Фрозиноне" Самуэле Мулатьери. К перерыву счет был ничейным, однако итальянцы доминировали, владели мячом 65%. Во второй половине встречи "Скуадра Адзурра" не сбавляла обороты, а наоборот, стала более хладнокровно играть в заключительной трети поля. Как следствие, заслуженная победа. Итальянцы впервые за четыре игры победили (ничья с Японией, поражение Германии и Англии).

Этот сбор для команды также заключительный накануне Евро. В противостоянии с сербами дебютировали за сборную хавбек Бруно Дзапелли, нападающий Томаззо Балданци и защитник Никколо Пьероцци.

Личные встречи

Италия очень неудобный соперник для нашей молодежки. Команды сыграли четыре матча, в которых трижды выиграли итальянцы. Наша единственная победа была еще в 1995 году. Надеемся, что ребята смогут исправить эту статистику.

В противостоянии с Италией ожидаем увидеть в старте футболистов, которые отдыхали в пятницу. В этом матче не стоит надеяться на игру первым номером, а все будет зависеть от организации в защите и быстрому выходу в атаку. Моментов у нас много не будет, но можно не сомневаться, что проблемы итальянцам наши ребята создадут. Главное, не бояться соперника и верить в свои силы.