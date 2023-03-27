Молодежная сборная Украины без шансов уступает Италии

На стадионе "Оресте Граннило" в городе Реджо-ди-Калабрия молодежная сборная Украины встречалась со сверстниками из Италии. К команде в день матча присоединился главный тренер Руслан Ротань, пропускавший противостояние с Данией. Именно Руслан Петрович руководил игрой нашей молодежки сегодня.

Тренерский штаб в этом матче выпустил игроков, менее задействованных или вообще не игравших со скандинавами. Вероятнее всего, большинство из этих футболистов будут иметь место в стартовом составе и во время Евро. Паоло Николато также полностью сменил стартовый состав по сравнению с матчем против Сербии.

В противостояние с Италией мы хотели увидеть от подопечных Ротаня футбол, за который не было бы стыдно. Понятно, что хозяева считались фаворитами, но украинцам важно продемонстрировать свою конкурентоспособность.

Хозяева с первых минут контролировали мяч, но в заключительной трети поля они не создавали проблем нашей защиты.Наши ребята как всегда пытались через пас выходить из защиты, но не всегда это удавалось. В одном из таких эпизодов ошибся Таловеров, но Нещерет вовремя выбежал из ворот. Непросто было Ляху, ведь именно через правый фланг хозяева поля проводили большинство своих атак.

Темп матча был медленным, но итальянцы все же смогли отметить после стандарта. Фаджоли подал со штрафного, а Ловато головой отправил мяч в сетку.

У подопечных Ротаня были проблемы с выходом из защиты в атаку. Наши ребята контролировали мяч в центре поля, но продвинуться в заключительную треть удавалось очень редко. Не хватало украинцам скорости и нестандартных действий. Еще до перерыва мог увеличивать преимущество хозяев Фаджоли, но его удар парировал Нещерет. Через несколько минут тот же Фаджоли со штрафного попал в штангу. В этом эпизоде повезло нашей сборной, но своей игрой "сине-желтые" не впечатляли.

В начале второго тайма итальянцы отдали инициативу нашей сборной и рассчитывали на быстрый выход из защиты. В одной из таких атак после ошибки Ляха мог забивать Канчелльери, но его удар парировал Нещерет. К сожалению, после перерыва наши ребята стали еще больше ошибаться на собственной половине поля. Особенно это касается хавбеков Бражко, Михайленко и Крыськива.

Начиная с середины второй половины встречи хозяева снова взяли мяч под свой контроль, а наши с этим ничего не могли поделать. Связать две-три передачи на чужой половине поля подопечные Ротаня не могли. Однако, на 68-й минуте фортуна украинцам помогла. Мяч после рикошета от Ричи оказался у Кащука и Алексей точно пробил в ближний угол. Уже через три минуты Коломбо точным ударом из пределов штрафной снова вывел итальянцев вперед. Очень пассивно в этом эпизоде сыграли наши защитники.

После забитого мяча итальянцы играли солидно и совершенно заслуженно забили еще один мяч. После подачи с фланга точным ударом головой отличился Коломбо – 3:1. Очень много свободного пространства сегодня давали соперникам наши защитники. В итоге, уверенная победа Италии.

Контрольный матч

Италия U-21 - Украина U-21 3:1

Голы: Ловато (19), Коломбо (71, 82) - Кащук (68)

Италия U-21 (стартовый состав): Турати - Пирола, Околи, Ловато, Удоги, Фаджоли, Риччи, Бове, Белланова, Канчеллери, Коломбо

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Лях – Бражко, Крыськив, Михайленко (Очеретько, 69) – Вьюнник (Назаренко, 77), Сикан (Кухаревич, 77), Кащук (Хлань, 69)