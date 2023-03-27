Нещерет, Крыськив и Сикан выйдут в старте украинской молодежки на матч против Италии
Качественный спарринг для молодежной сборной Украины
uaf.ua
Молодежная сборная Украины продолжает свой сбор в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 (U-21).
И в рамках которого сегодня проведет товарищеский матч с командой Италии.
Уже известен стартовый состав украинской команды на матч.
Украина U-21: Нещерет, Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бражко, Крыськив, Кащук, Вьюнник, Сикан
Запасные: Кинарейкин, Фесюн, Дидык, Желизко, Биловар, Кухаревич, Драмбаев, Назаренко, Рубчинский, Очеретько, Хлань, Боль, Роман, Брагару
Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет
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