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Нещерет, Крыськив и Сикан выйдут в старте украинской молодежки на матч против Италии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Качественный спарринг для молодежной сборной Украины

Нещерет, Крыськив и Сикан выйдут в старте украинской молодежки на матч против Италии

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины продолжает свой сбор в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 (U-21).

И в рамках которого сегодня проведет товарищеский матч с командой Италии.

Уже известен стартовый состав украинской команды на матч.

Украина U-21: Нещерет, Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бражко, Крыськив, Кащук, Вьюнник, Сикан

Запасные: Кинарейкин, Фесюн, Дидык, Желизко, Биловар, Кухаревич, Драмбаев, Назаренко, Рубчинский, Очеретько, Хлань, Боль, Роман, Брагару

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Италия U-21
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