Ротань лично руководит украинской молодежкой в матче с Италией
Матч проходит в Италии
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И в рамках которого сегодня проводит товарищеский матч с командой Италии.
Матч проходит в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. К перерыву счет 1:0 в пользу хозяев.
Интересно, что командой с бровки руководит главный тренер Руслан Ротань, который еще вчера возглавлял национальную сборную Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии на "Уэмбли" (0:2).
Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.
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Комментарии (2)
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студент (Харьков)
27.03.2023 в 22:25
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SAID (Одесса)
27.03.2023 в 22:24
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