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Ротань лично руководит украинской молодежкой в матче с Италией

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Матч проходит в Италии

Ротань лично руководит украинской молодежкой в матче с Италией

скриншот

Новина українською

Молодежная сборная Украины продолжает свой сбор в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 (U-21).

И в рамках которого сегодня проводит товарищеский матч с командой Италии.

Матч проходит в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. К перерыву счет 1:0 в пользу хозяев.

Интересно, что командой с бровки руководит главный тренер Руслан Ротань, который еще вчера возглавлял национальную сборную Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии на "Уэмбли" (0:2).

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Италия U-21
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Комментарии (2)
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студент (Харьков)
27.03.2023 в 22:25
Шо и тут Вротань обосрался?!
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0
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SAID (Одесса)
27.03.2023 в 22:24
Когда Коноплянка выйдет?
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