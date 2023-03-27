Ротань лично руководит украинской молодежкой в матче с Италией

Молодежная сборная Украины продолжает свой сбор в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 (U-21).

И в рамках которого сегодня проводит товарищеский матч с командой Италии.

Матч проходит в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. К перерыву счет 1:0 в пользу хозяев.

Интересно, что командой с бровки руководит главный тренер Руслан Ротань, который еще вчера возглавлял национальную сборную Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии на "Уэмбли" (0:2).

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.