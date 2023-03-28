Желизко: Сначала нас критиковали, результата не было, но футбол Ротаня дал свои плоды

Хавбек молодежной сборной Украины (U-21) Иван Желизко высказал свое мнение относительного того нюанса, что Руслан Ротань возглавляет сразу три команды.

– Как встретили новость, что Ротаня назначили и.о. главного тренера национальной сборной Украины?

– Я только рад за него. Петрович имеет свою точку зрения на все. Мы собрались два года назад, нас критиковали, результата не было, но его футбол дал свои плоды. Несмотря ни на что, он нам говорил: "Ребята, поверьте нам. Наш труд все расставит на свои места". Как видите, после этого у нас все пошло вверх.

Ротань – такой человек, который учит играть в классный футбол, доминировать на поле. Любо играть и смотреть на такой футбол. Все получают кайф, когда приезжают в сборную.

– Какие особенности в работе Руслана Петровича произвели на вас впечатление?

– С такими тактическими задачами я еще не играл: перемещение, выбор позиции. Очень сильно уделяют внимание пустякам: как ты открываешься, как принимаешь решение перед приемом мяча, как ставишь свое тело перед приемом. Большой упор на детали. Когда мы ловим эту игру, нас трудно остановить.

– Работать на трех должностях – это ок?

– Если Руслан Петрович принял такое решение, почему бы нет?

– Это может повлиять на расстановку приоритетов при подготовке молодежки к Евро?

– По-моему, тренерский штаб справится с этой ситуацией.