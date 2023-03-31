Молодежная сборная Украины встретилась с украинскими детьми в Италии

Молодежная сборная Украины U-21 в преддверии товарищеского матча с командой Италии встретилась с украинскими детьми.

Во встрече приняли участие игрок команды и главный тренер сине-желтых Руслан Ротань.

Напомним, встреча между сборными U-21 Украины и Италии состоялась 27 марта и завершилась в пользу итальянцев -3:1. Единственным голом в составе украинцев отметился Алексей Кащук.