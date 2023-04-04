Таловеров: Когда молодежка прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможем выигрывать и у Италия

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров рассказал о том, как прошел тренировочный сбор команды, во время которого сине-желтые провели два спарринга – с Данией (3:2) и Италией (1:3).

– Что скажешь о сборе молодежной сборной Украины?

– Он оказался интересным и, что немаловажно, полезным. Мы были рады встретиться с партнерами по сборной, потому что давно не виделись. Украине противостояли серьезные противники. В этих спаррингах мы получили хороший опыт. В матче с Италией , считаю, мы выглядели неплохо, при этом игра показала, что нам есть куда расти и показывать еще лучший футбол. Моментами мы выглядели не хуже итальянцев, поэтому, по моему мнению, когда сборная Украины прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможет выигрывать у таких сборных как Италия, которую я считаю одним из главных фаворитов на будущем чемпионате Европы.

А в матче с Данией наша сборная проявила характер, вырвав победу на последних секундах игры, это тоже своего рода опыт, который обязательно пригодится сборной Украины на Евро.

Когда приезжаешь в сборную, нет времени наигрывать что-то новое, поэтому мы вспомнили о нашем стиле, вспомнили то, что требует наставник. Команда работала с полной отдачей. Сбор прошел хорошо.

– Как думаешь, в июне, когда стартует чемпионат Европы, футболисты сборной Украины смогут быть в оптимальных кондициях?

– Тяжелый сезон за спиной будет у всех участников Евро. Потому в этом плане ни у кого не будет преимущества. Все будет зависеть от нас. Я не сомневаюсь, что в каждом поединке мы будем действовать с максимальной отдачей и делать все возможное, чтобы достигать положительных результатов. Мы хотим порадовать своих соотечественников в столь нелегкое время.