Таловеров: Когда молодежка прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможем выигрывать и у Италия
Летом команде Ротаня ехать на молодежное Евро
uaf.ua
Защитник
– Что скажешь о сборе молодежной сборной Украины?
– Он оказался интересным и, что немаловажно, полезным. Мы были рады встретиться с партнерами по сборной, потому что давно не виделись. Украине противостояли серьезные противники. В этих спаррингах мы получили хороший опыт.
А в матче с Данией наша сборная проявила характер, вырвав победу на последних секундах игры, это тоже своего рода опыт, который обязательно пригодится сборной Украины на Евро.
Когда приезжаешь в сборную, нет времени наигрывать что-то новое, поэтому мы вспомнили о нашем стиле, вспомнили то, что требует наставник. Команда работала с полной отдачей. Сбор прошел хорошо.
– Как думаешь, в июне, когда стартует чемпионат Европы, футболисты сборной Украины смогут быть в оптимальных кондициях?
– Тяжелый сезон за спиной будет у всех участников Евро. Потому в этом плане ни у кого не будет преимущества. Все будет зависеть от нас. Я не сомневаюсь, что в каждом поединке мы будем действовать с максимальной отдачей и делать все возможное, чтобы достигать положительных результатов. Мы хотим порадовать своих соотечественников в столь нелегкое время.
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