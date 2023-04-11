Началась продажа билеты в фан-сектор на матчи Украины U-21 на Евро-2023. Цена билетов 204 грн
Все три матча группового раунда турнира сборная Украины проведет в Будапеште
uaf.ua
Стартовала продажа билетов на матчи
Украина проведет все три встречи группового этапа на стадионе "Джулешти" в Бухаресте.
Сейчас можно приобрести билеты в гостевой фан-сектор, расположенный в углу трибун за воротами. Украина сыграет с Хорватией (21 июня), Румынией (24 июня) и Испанией (27 июня) – на каждую встречу билеты стоят по 25 румынских лей (204 грн).
- Согласно условиям, один болельщик может купить не более четырех билетов на матч, указав личные данные всех лиц, планирующих его посетить. Билеты будут именными.Наличие билета для ребенка независимо от его возраста обязательно.
- На входе на стадион будет осуществляться проверка билета и документа, удостоверяющего личность болельщика. Обмен, возврат, перепродажа билетов запрещены.
- После выбора и внесения данных и оплаты билеты будут отправлены по электронному адресу покупателя. Их можно загрузить на телефон или распечатать.
Билеты в украинский фан-сектор будут продаваться до 1 июня 2023 года.
Позже будут доступны билеты и в другие сектора и локации.
Продажа билетов в кассах стадиона откроется за пять дней до первого матча и будет производиться до заключительного матча групповой стадии.
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