  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Началась продажа билеты в фан-сектор на матчи Украины U-21 на Евро-2023. Цена билетов 204 грн
В тренде

Началась продажа билеты в фан-сектор на матчи Украины U-21 на Евро-2023. Цена билетов 204 грн

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Все три матча группового раунда турнира сборная Украины проведет в Будапеште

Началась продажа билеты в фан-сектор на матчи Украины U-21 на Евро-2023. Цена билетов 204 грн

uaf.ua

Новина українською

Стартовала продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины на групповой стадии чемпионата Европы 2023 года, которая пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

Украина проведет все три встречи группового этапа на стадионе "Джулешти" в Бухаресте.

Сейчас можно приобрести билеты в гостевой фан-сектор, расположенный в углу трибун за воротами. Украина сыграет с Хорватией (21 июня), Румынией (24 июня) и Испанией (27 июня) – на каждую встречу билеты стоят по 25 румынских лей (204 грн).

  • Согласно условиям, один болельщик может купить не более четырех билетов на матч, указав личные данные всех лиц, планирующих его посетить. Билеты будут именными.Наличие билета для ребенка независимо от его возраста обязательно.
  • На входе на стадион будет осуществляться проверка билета и документа, удостоверяющего личность болельщика. Обмен, возврат, перепродажа билетов запрещены.
  • После выбора и внесения данных и оплаты билеты будут отправлены по электронному адресу покупателя. Их можно загрузить на телефон или распечатать.

Билеты в украинский фан-сектор будут продаваться до 1 июня 2023 года.

Позже будут доступны билеты и в другие сектора и локации.

Продажа билетов в кассах стадиона откроется за пять дней до первого матча и будет производиться до заключительного матча групповой стадии.

По теме
yellow-arrow
Таловеров: Когда молодежка прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможем выигрывать и у Италия
yellow-arrow
Молодежная сборная Украины встретилась с украинскими детьми в Италии
yellow-arrow
Акценты. За тремя зайцами: феномен Ротаня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде