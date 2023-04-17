Крыськив сможет сыграть на молодежном Евро – Журналист
Восстановление хавбека займет где-то 4-5 недель
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины U-21 Дмитрий Крыськив успеет восстановиться от травмы и принять участие в молодежном чемпионате Европы-2023.
Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Мы давали информацию со ссылкой на спортивно-медицинского блоггера Дмитрия Бабелюка, что у Крыськива, судя по всему, разрыв голеностопа и полный букет, и он на 99,9% пропускает [молодежное] Евро.
Есть положительные новости. Я общался с Дмитрием. Он написал, что предварительные прогнозы не сбылись, что на самом деле разрыв есть, букета нет, операция не нужна. Он сейчас уже восстанавливается, работает в зальчике.
По предварительным прогнозам медиков, где-то 4-5 недель, и где-то до июня он должен набрать оптимальную форму, потому что это важный игрок не только для молодежной сборной Украины, но и для "Шахтера", - сказал Спиваковский.
Напомним, Крыськив получил травму в перенесенном матче 6-го тура УПЛ со "Львовом" (2:1). Евро U-21 пройдет в июне.
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