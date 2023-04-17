  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Крыськив сможет сыграть на молодежном Евро – Журналист
В тренде

Крыськив сможет сыграть на молодежном Евро – Журналист

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Восстановление хавбека займет где-то 4-5 недель

Крыськив сможет сыграть на молодежном Евро – Журналист

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины U-21 Дмитрий Крыськив успеет восстановиться от травмы и принять участие в молодежном чемпионате Европы-2023.

Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Мы давали информацию со ссылкой на спортивно-медицинского блоггера Дмитрия Бабелюка, что у Крыськива, судя по всему, разрыв голеностопа и полный букет, и он на 99,9% пропускает [молодежное] Евро.

Есть положительные новости. Я общался с Дмитрием. Он написал, что предварительные прогнозы не сбылись, что на самом деле разрыв есть, букета нет, операция не нужна. Он сейчас уже восстанавливается, работает в зальчике.

По предварительным прогнозам медиков, где-то 4-5 недель, и где-то до июня он должен набрать оптимальную форму, потому что это важный игрок не только для молодежной сборной Украины, но и для "Шахтера", - сказал Спиваковский.

Напомним, Крыськив получил травму в перенесенном матче 6-го тура УПЛ со "Львовом" (2:1). Евро U-21 пройдет в июне.

По теме
yellow-arrow
Эксперт: Крыськив выбыл на 2-3 месяца и пропустит молодежное Евро
yellow-arrow
Началась продажа билеты в фан-сектор на матчи Украины U-21 на Евро-2023. Цена билетов 204 грн
yellow-arrow
Таловеров: Когда молодежка прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможем выигрывать и у Италия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде