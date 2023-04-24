Алефиренко: Ротань продвигает свою философию футбола
Форвард играл под руководством тренера в молодежке
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Нападающий "
– У вас уже есть опыт выступлений в молодежной сборной Украины. Как вам удалось привлечь внимание Руслана Ротаня?
– Два года назад я проводил неплохой сезон за молодежную команду "Зари" и был вовлечен в тренировочный процесс первой команды луганчан. Так что меня и вызвали в молодежную сборную.
Руслан Петрович хороший тренер. Он продвигает свою философию футбола. Мне всегда нравилось работать с ним в сборной.
– Как вы оцениваете шансы команды на Евро-2023, который пройдет уже в июне?
– Евро-2023 – это очень важный момент. Как для ребят, так и для тренера. Надо ехать туда и показать футбол, в который мы умеем играть, и который уже неоднократно показывали. У нас хорошая команда и мы все можем. Главное верить.
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