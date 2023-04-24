Алефиренко: Ротань продвигает свою философию футбола

Нападающий " Черноморца ", Даниил Алефиренко поделился мнением о главном тренере сборной Украины U-21 Руслане Ротане, под руководством которого он играл в молодежке.

– У вас уже есть опыт выступлений в молодежной сборной Украины. Как вам удалось привлечь внимание Руслана Ротаня?

– Два года назад я проводил неплохой сезон за молодежную команду "Зари" и был вовлечен в тренировочный процесс первой команды луганчан. Так что меня и вызвали в молодежную сборную.

Руслан Петрович хороший тренер. Он продвигает свою философию футбола. Мне всегда нравилось работать с ним в сборной.

– Как вы оцениваете шансы команды на Евро-2023, который пройдет уже в июне?

– Евро-2023 – это очень важный момент. Как для ребят, так и для тренера. Надо ехать туда и показать футбол, в который мы умеем играть, и который уже неоднократно показывали. У нас хорошая команда и мы все можем. Главное верить.