Кучерявый: Ротань ставит такой футбол, в который хочется играть
Хавбек верит в перспективу молодежки на Евро-2023
Фото: пресс-служба УАФ
Хавбек
"Ротань очень хорошо доносит свои идеи до игроков, все сразу понятно. Он требовательный, но справедливый тренер. Он ставит такой футбол, в который хочется играть. Нет такого, чтобы кто-то из игроков не соглашался с наставлениями Руслана Петровича.
Команда при нем играет в интересный комбинационный футбол с контролем мяча", - сказал Кучерявый.
Напомним, что молодежная сборная Украины (U-21) под руководством Руслана Ротаня пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.
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