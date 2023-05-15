Кучерявый: Ротань ставит такой футбол, в который хочется играть

Хавбек молодежной сборной Украины (U-21) Максим Кучерявый, поделился мнением о главном тренере команды Руслане Ротане.

"Ротань очень хорошо доносит свои идеи до игроков, все сразу понятно. Он требовательный, но справедливый тренер. Он ставит такой футбол, в который хочется играть. Нет такого, чтобы кто-то из игроков не соглашался с наставлениями Руслана Петровича.

Команда при нем играет в интересный комбинационный футбол с контролем мяча", - сказал Кучерявый.