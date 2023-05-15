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Кучерявый: Ротань ставит такой футбол, в который хочется играть

Молодежная сборная Украины
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Хавбек верит в перспективу молодежки на Евро-2023

Кучерявый: Ротань ставит такой футбол, в который хочется играть

Фото: пресс-служба УАФ

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Хавбек молодежной сборной Украины (U-21) Максим Кучерявый, поделился мнением о главном тренере команды Руслане Ротане.

"Ротань очень хорошо доносит свои идеи до игроков, все сразу понятно. Он требовательный, но справедливый тренер. Он ставит такой футбол, в который хочется играть. Нет такого, чтобы кто-то из игроков не соглашался с наставлениями Руслана Петровича.

Команда при нем играет в интересный комбинационный футбол с контролем мяча", - сказал Кучерявый.

Напомним, что молодежная сборная Украины (U-21) под руководством Руслана Ротаня пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Фалкирк (Шотландия) Максим Кучерявый
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