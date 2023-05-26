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Форвард молодежной сборной Украины пропустит Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Игрок не успеет восстановится от мышечного повреждения

Форвард молодежной сборной Украины пропустит Евро-2023

Фото: УАФ / Автор - Євген Кравс

Новина українською

Нападающий "Хиберниан" Николай Кухаревич не поможет молодежной сборной Украины U-21 на Евро-2023. Его до сих пор беспокоит травма, которую он получил еще в апреле.

Об этом утверждает спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

"Мышечная травма, которую форвард "Хиберниана" получил в середине апреля, оказалась сложнее, чем ожидалось изначально. Николай делал все необходимое, чтобы вовремя вернуться в игру, но после детальных обследований и двух недель лечения выяснилось, что для полного обновления игроку понадобится еще минимум месяц.

Учитывая, что молодежная сборная Украины начнет свой сбор перед Евро в начале июня, Николай даже при максимальном желании и передовых технологиях не успеет восстановиться, чтобы помочь команде на турнире. На сегодняшний день игрок восстанавливается на базе "Манчестер Сити" под наблюдением специалистов из City Football Group, которые делают все возможное, чтобы игрок был полностью готов к новому сезону", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Кухаревич отыграл в 15-ти матчах за шотландский клуб, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассист. На его счету 3 гола в 17 поединках за сборную Украины U-21.

Соперниками сине-желтых по групповой стадии Евро-2023 будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня).

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В статье: Украина U-21 Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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