Сборная Украины U-21 сыграет товарищеский матч перед Евро-2023

Молодежная сборная Украины U-21 проведет спарринг в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21). Подопечные Руслана Ротаня встретятся с ирландскими сверстниками, сообщает пресс-служба УАФ.

Товарищеский матч между молодежными командами Украины и Ирландии пройдет в Австрии 16 июня. Начало - в 19.00 по киевскому времени. Сбор сине-желтых, приуроченный к подготовке к чемпионату Европы, начнется 7 июня.

Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.