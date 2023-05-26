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Сборная Украины U-21 сыграет товарищеский матч перед Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сбор начнется 7 июня

Сборная Украины U-21 сыграет товарищеский матч перед Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 проведет спарринг в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21). Подопечные Руслана Ротаня встретятся с ирландскими сверстниками, сообщает пресс-служба УАФ.

Товарищеский матч между молодежными командами Украины и Ирландии пройдет в Австрии 16 июня. Начало - в 19.00 по киевскому времени. Сбор сине-желтых, приуроченный к подготовке к чемпионату Европы, начнется 7 июня.

Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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В статье: Украина U-21 Ирландия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.05.2023 в 15:10
Ротань не вытянет пацанов
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