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Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на сбор перед Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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В списке сть представители и "Черноморца"

Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на сбор перед Евро-2023

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе в Австрии перед выступлением команды в финальном турнире чемпионата Европы-2023 U-21.

Австрийский сбор сине-желтых начнется 7 июня. 16-го числа состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии . Начало - в 19:00 по Киеву.

В официальную заявку украинской молодежки войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и те футболисты, которые вызваны на июньский сбор национальной команды Украины.

Состав молодежной сборной Украины для участия в австрийском НТЗ

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Александр Сапутин ("Заря" Луганск).

Защитники: Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Ростислав Лях ("Рух" Львов).

Полузащитники: Максим Брагару, Даниил Алефиренко (оба - "Черноморец" Одесса), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (все - "Шахтер" Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба - "Александрия"), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - "Днепр-1" Днепр), Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан).

Нападающие: Богдан Вьюнник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Владислав Рыбак ("Днепр-1" Днепр), Данил Скорко ("Александрия"), Антон Боль, Максим Дячук (оба - "Динамо" Киев), Марко Сапуга ("Рух" Львов), Максим Хлань ("Заря" Луганск), Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан).

Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.06.2023 в 15:55
пока не поздно уберите Ротаня --угробит молодёжку как Александрию
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