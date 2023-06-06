Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали

Хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал, какие цели и задачи будут ставиться на Евро-2023.

"Важный турнир для нас. Евро - это шанс проявить себя, показать Украину. Мотивация у нас есть. Олимпиада? Это тоже добавляет мотивацию. А мы будем как минимум пытаться выйти на Олимпиаду. Что касается соперников по группе, то нам видео дали уже, но подробнее будем уже на сборе разбирать.

Я считаю, что нужно выходить из группы и зайти как можно дальше. Хороший результат будет, если возьмем медали", – сказал Бражко.