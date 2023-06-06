Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали
Евро уже скоро
uaf.ua
Хавбек
"Важный турнир для нас. Евро - это шанс проявить себя, показать Украину. Мотивация у нас есть. Олимпиада? Это тоже добавляет мотивацию. А мы будем как минимум пытаться выйти на Олимпиаду. Что касается соперников по группе, то нам видео дали уже, но подробнее будем уже на сборе разбирать.
Я считаю, что нужно выходить из группы и зайти как можно дальше. Хороший результат будет, если возьмем медали", – сказал Бражко.
Евро-2023 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе сыграет с Хорватией, Испанией и Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.
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