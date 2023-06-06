  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали
В тренде

Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Евро уже скоро

Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали

uaf.ua

Новина українською

Хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал, какие цели и задачи будут ставиться на Евро-2023.

"Важный турнир для нас. Евро - это шанс проявить себя, показать Украину. Мотивация у нас есть. Олимпиада? Это тоже добавляет мотивацию. А мы будем как минимум пытаться выйти на Олимпиаду. Что касается соперников по группе, то нам видео дали уже, но подробнее будем уже на сборе разбирать.

Я считаю, что нужно выходить из группы и зайти как можно дальше. Хороший результат будет, если возьмем медали", – сказал Бражко.

Евро-2023 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе сыграет с Хорватией, Испанией и Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

По теме
yellow-arrow
Ассистент Ротаня: Трубин, Судаков, Мудрик и Ванат горят желанием сыграть на молодежном Евро
yellow-arrow
Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на сбор перед Евро-2023
yellow-arrow
Сборная Украины U-21 сыграет товарищеский матч перед Евро-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Владимир Бражко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде