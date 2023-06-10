Сирота: Ротань сказал, что нужно выйти на Олимпиаду

Центральный защитник молодежной сборной Украины Александр Сирота поделился мыслями перед Евро U-21.

– Мне всегда нравилась атмосфера в сборной. Мы здесь некоторых долго не видели. Шутим, подбадриваем друг друга. Это классно.

Сегодня была теория и Руслан Петрович сказал, что нужно выйти на Олимпиаду. Все ребята с этим согласны, но хочется дойти даже до финала.

– Дойти до финала или выиграть финал?

- Выиграть финал. Во-первых, нужно вспомнить все наши комбинации, взаимодействия в обороне и атаке. Думаю, через неделю мы уже будем готовы.

Я считаю, что группа у нас очень сложная. Хорваты всегда были сильными как на молодежном уровне, так и на взрослом. Испанцы – понятно. Румыны тоже всегда были сильными. Когда играли с ними в Киеве, было очень непросто, - сказал Сирота.

Напомним, в группе подопечные Руслана Ротаня сыграют против Румынии, Испании и Хорватии.