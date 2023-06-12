Почеттино одобряет желание Мудрика сыграть за Украину U-21 на Евро-2023
Вингер Челси хочет набрать форму перед новым сезоном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер “Челси” Михаил Мудрик изъявил желание сыграть на предстоящем Евро-2023 за молодежную сборную Украины U-21.
Об этом информирует The Telegraph. Пока еще неизвестно, попадет ли Мудрик на турнир, но “Челси” не будет препятствовать украинцу. Молодежная сборная Украины начнет Евро-2023 матчем против Хорватии 21 июня.
Желание Мудрик вернуть себе форму и уверенность перед новым сезоном впечатлило нового тренера “Челси” Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист начнет работу с “синими” первого июля, а в середине июля команда Мудрика сыграет свой первый спарринг на предсезонном туре в США.
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