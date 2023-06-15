Мудрик, Судаков, Ванат и Трубин попали в заявку молодежной сборной на Евро U-21, Забарный – нет
Официальная заявка молодежной сборной Украины на Евро-2023
uaf.ua
Главный тренер
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев)
Защитники: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия)
Полузащитники: Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба - "Шахтер", Донецк)
Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо", Киев), Богдан Вьюнник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Из тех игроков, которые были вызваны на июньский сбор, в окончательную заявку не попали Александр Сапутин ("Заря" Луганск), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Даниил Алефиренко ("Черноморец" Одесса), Кирилл Сигеев ("Александрия") и Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр).
Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.
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