Мудрик, Судаков, Ванат и Трубин попали в заявку молодежной сборной на Евро U-21, Забарный – нет

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслань Ротань определил список из 23 игроков, которые будут выступать на чемпионате Европы 2023 среди команд U-21.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев)

Защитники: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия)

Полузащитники: Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба - "Шахтер", Донецк)

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо", Киев), Богдан Вьюнник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Из тех игроков, которые были вызваны на июньский сбор, в окончательную заявку не попали Александр Сапутин ("Заря" Луганск), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Даниил Алефиренко ("Черноморец" Одесса), Кирилл Сигеев ("Александрия") и Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр).

Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.