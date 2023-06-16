Мудрик: Я не могу не поехать на молодежный Евро-2023
Вингер отыграет за национальную и молодежную сборные Украины
Фото: Оксана Васильєва
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик ответил на вопрос, собирается ли он отправиться в молодежку
"Я поеду.
Я хочу помочь команде. Я многое с ней прошел и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать", - сказал Мудрик.
Накануне главный тренер молодежки Руслан Ротань определил список из 23 игроков, которые будут выступать на Евро-2023 U-21. В заявку сине-желтых попали ряд исполнителей, который сейчас находятся в расположении главной команды страны. Среди них - и Михаил Мудрик.
К молодежной сборной также присоединятся Анатолий Трубин, Владислав Ванат и Георгий Судаков. Евро-2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины U-21 в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.
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