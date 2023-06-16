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Трубин: С честью буду одевать футболку молодежки, только за поехать на Евро

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Кипер - в заявке молодежки на Евро-2023

Трубин: С честью буду одевать футболку молодежки, только за поехать на Евро

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

21-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин подтвердил свое участие на Евро-2023 в составе молодежной сборной Украины.

"Не было и процента сомнения, потому что играл там, был в квалификации, поэтому с радостью и честью буду одевать футболку молодежки и представлять нашу страну. Я только за [поехать] и только радуюсь этому.

Все зависит от нас, от нашей игры. Здесь неважно, ты игрок национальной сборной или нет, здесь главное, что мы одно целое — одна команда. Шаг за шагом, в каждом матче будем показывать свою игру и добиваться результата.

Посмотрим из чего мы слеплены. Будем делать все возможное, но у нас еще две игры в сборной, а потом уже будем думать о молодежке", - сказал Трубин.

Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Молодежка Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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